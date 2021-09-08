هاشتاغ.. جعجعة جعجع + فيديو

العالم - لبنان

الرد من الشارع الشيعي على دعوة جعجع جاء سريعا.. "حسن حجازي" كتب ردا على جعجع: حدا يخبرو للحكيم إنو أجدادنا وأباءنا هني السيد عبد الحسين شرف الدين، أدهم خنجر، صادق حمزة، السيد موسى الصدر، أحمد قصير، محمد سعد، هشام فحص، الشيخ راغب حرب والسيد عباس الموسوي.. هيدا تاريخنا لكن.. .

"حسين عز الدين" علق بدوره: سعادة السفير السعودي الراعي المالي للقوات اللبنانية، تحية وبعد، إن فرس رهانكم المأسوف على مالكم له سمير جعجع يعاني من ضمور حاد في مهاراته الإقناعية ويستنزف جهودكم في محاربة حزب الله، لذا ننصحكم بتحويل المال إلى ناقلة نفط منافسة للغزو الأخلاقي الإيراني فتاريخ القوات أسود.

نختم مع الإعلامي "علي شعيب" الذي كتب: سمير جعجع بحديثه إلى الشيعة اليوم أثبت مرة جديدة وهنه وضعفه بالسياسة، وعكس انفصامه عن أرض الواقع، وأنه مجرد أداة لإرادة الخارج.. القوات تاريخها أسود وحاضرها أكثر سوادا حقيقة راسخة في وجدان من توجه لهم الكلام هيهات منا الذلة وجهناها لأسيادك الذين ذاقوا الذلة في كل الميادين.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..