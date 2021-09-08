حذار من تناول الدواء مع القهوة..

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وذكر موقع “إيت ذيس” أن هذا التحذير جاء بناء على مراجعة جديدة لمجموعة من الدراسات أجراها باحثون دوليون بقيادة الباحث الإيطالي في علم الغدد الصماء لويجي بارا.

ووجدت المراجعة أن تناول القهوة في وقت قريب للغاية من تناول الدواء يجب أن يؤخذ في الاعتبار لتجنب حدوث تفاعل بين الدواء والمشروب. وتتوافق هذه النتيجة مع دراسة أجريت عام 2020 من قبل اثنين من الباحثين في علم الأدوية في إثيوبيا.

وكانت هذه الدراسة أكثر تحديدا، حيث تشير إلى أن “القهوة تؤثر بشكل كبير على الامتصاص والتوزيع والتمثيل الغذائي وإفراز العديد من الأدوية”.

من جانبه قال بورفي باريخ الطبيب المتخصص في الأمراض الباطنية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، إن مضاعفات أخرى قد تحدث جراء تناول الدواء مع القهوة.

وذكر باريخ أن: “المشكلات الرئيسية هي أن القهوة يمكن أن تضخم تأثيرات بعض الأدوية الشائعة، أو تؤثر على امتصاصها “.