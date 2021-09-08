الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١
٠٨:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

حذار من تناول الدواء مع القهوة..

حذار من تناول الدواء مع القهوة..
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

على خلاف الكثير من الأبحاث التي تتحدث عن فوائد تناول القهوة، حذرت دراسة علمية من تناول مشروب القهوة مع الدواء.

العالم - منوعات

وذكر موقع “إيت ذيس” أن هذا التحذير جاء بناء على مراجعة جديدة لمجموعة من الدراسات أجراها باحثون دوليون بقيادة الباحث الإيطالي في علم الغدد الصماء لويجي بارا.

ووجدت المراجعة أن تناول القهوة في وقت قريب للغاية من تناول الدواء يجب أن يؤخذ في الاعتبار لتجنب حدوث تفاعل بين الدواء والمشروب. وتتوافق هذه النتيجة مع دراسة أجريت عام 2020 من قبل اثنين من الباحثين في علم الأدوية في إثيوبيا.

وكانت هذه الدراسة أكثر تحديدا، حيث تشير إلى أن “القهوة تؤثر بشكل كبير على الامتصاص والتوزيع والتمثيل الغذائي وإفراز العديد من الأدوية”.

من جانبه قال بورفي باريخ الطبيب المتخصص في الأمراض الباطنية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، إن مضاعفات أخرى قد تحدث جراء تناول الدواء مع القهوة.

وذكر باريخ أن: “المشكلات الرئيسية هي أن القهوة يمكن أن تضخم تأثيرات بعض الأدوية الشائعة، أو تؤثر على امتصاصها “.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

طبيبة تحذر المصابين بـ"كوفيد -19" من تناول الشاي الداكن والقهوة

تحذير هام لعشاق القهوة

 فوائد مذهلة لشرب الشاي الأخضر يوميا..تعرف عليها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ما الفرق بين الملح الأسود والملح العادي؟

الانتخابات المغربية ساحة معركة لتغيير الخارطة السياسية

روسيا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة حول الاتفاق النووي

قتلى وجرحى باستهداف سيارة لـ"قسد" شمال شرقي سوريا

استجرار الغاز المصري..مشروع استراتيجي وهذه أبرز تفاصيله

الإنتخابات في المغرب شاهد.. حملة انتخابية باردة بسبب الجائحة، وتبادل اتهامات بشراء الأصوات