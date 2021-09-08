دراسة: ممارسة الرياضة بانتظام تقلل من خطر الإصابة بكورونا بنسبة 34%

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وقارن الباحثون خلال الدراسة، مستويات النشاط البدني قبل الإصابة وتدابير الحجر الصحي مع انتشار حالات التعافي المرتبطة بـ كوفيد19، وبين بيانات ألف مريض متعاف من فيروس ”سارس كوفيد2″، وفقا لما ذكر موقع ”لاراثون“ الإسباني.

ومن خلال استبيان عبر الإنترنت، تم جمع البيانات حول النتائج السريرية التي شملت الأعراض والأدوية والاستشفاء ومدة الإقامة في المستشفى، وعوامل مساعدة أخرى، مثل العمر والأمراض المزمنة والنشاط البدني.

علاوة على ذلك، تم فحص العلاقة بين مستويات النشاط البدني وأعراض الإصابة بالفيروس وطول مدة الإقامة في المستشفى والتهوية الميكانيكية.

ومن بين المتطوعين، كان هناك حوالي 10% تم نقلهم إلى وحدات العناية المركزة، وكان معدل انتشار التعافي لدى الرجال أعلى بنسبة 66.6%.

وتضاف نتائج الدراسة الحالية إلى الأدلة الموجودة بالفعل على فوائد ممارسة الرياضة البدنية خلال فترة انتشار الوباء.

وفي أبريل الماضي، أظهرت دراسة أجراها اتحاد الرعاية الصحية الأمريكي ”كايزر برماننت“، وأجريت على ما يقرب من 50 ألف شخص، أن النشاط البدني المنتظم يوفر حماية قوية ضد الإصابة بالفيروس ويقلل من إمكانية دخول وحدات العناية المركزة وخطر الوفاة.

وحتى في حالة ممارسة الرياضة البدنية بشكل متقطع، كانت هناك فرصة أقل للإصابة بالعدوى، مقارنة بالأشخاص الذين لم يكن لديهم أي نشاط على الإطلاق.

وقال روبرت إي ساليس، اختصاصي العلاج الطبيعي بمركز ”كايزر بيرماننت فونتانا“ الطبي إن ”هذه دعوة للاستيقاظ لأهمية أنماط الحياة الصحية، خاصة النشاط البدني“.

وأوضح ساليس أن هذه الدراسة تُظهر حقا مدى أهمية ممارسة الرياضة في ظل انتشار الوباء وما بعده، كنمط حياة.

وقالت ديبورا روم يونغ، الباحثة المشاركة في الدراسة: ”أكثر ما أدهشني في هذه الدراسة هو قوة الارتباط بين عدم النشاط ومضاعفات كوفيد19“.