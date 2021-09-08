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نهاية كل نفق حرية وشمس فلسطين تُشرِقُ من باطِنِ الأرضِ

الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

لم تقتصر مفاجأة نيل الرجال الابطال الفلسطينيين الستة حريتهم من سجن "جلبوع" عبر نفق قاموا بحفره بقوة ارادتهم على مدار اشهر، لم تقتصر مفاجأة ذلك على الأوساط الامنية الصهيونية بل توسعت دائرتها لتلف السياسيين الذين يقودون هذا الكيان الاسرائيلي اللقيط، لهول وقع عملية الانعتاق من هذا السجن المغلق باحكام والذي يسمى أو يُوصف بأنه "سجن الخزنة" نتيجة إحكامه والإجراءات الامنية المرافقة له وفيه، لمنع أي محاولة فرار منه.

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