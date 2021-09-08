الحكومة العراقية تخصص 3 مليارات دينار لزيارة الأربعينية

العالم-العراق

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في مؤتمر صحفي، الثلاثاء ، إنه “تم تخصيص 3 مليارات دينار لكربلاء لتقديم الخدمات في الزيارة الأربعينية”.

واضاف، أن “الكاظمي شدد على دعم مفوضية الانتخابات لآخر يوم من عمر الحكومة”، مشيرا الى أن “الحكومة مستمرة بالعمل على تعزيز الثقة بالانتخابات وتهيئة الاجواء لإجرائها”.

ولفت الى “تخويل وزارة الاسكان التوقيع على مشروع تحلية مياه البحر في البصرة”.

وبسبب تفشي جائحة كورونا أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأحد الماضي، موافقة الحكومة على مشاركة ثلاثين ألف زائر ايراني فقط الى جانب عشرة آلاف زائر من الدول الخليجية وبقية الدول الأخرى لأداء مناسك الزيارة الأربعينية هذا العام.