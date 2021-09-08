شاهد.. حملة انتخابية باردة بسبب الجائحة، وتبادل اتهامات بشراء الأصوات

العالم - المغرب

إنتخابات عامة في المغرب تجرى للمرة الأولى في يوم واحد، وفي غياب استطلاعات للرأي حول توجهات الناخبين، تشير تقديرات وسائل إعلام محلية إلى تركز المنافسة حول رئاسة الحكومة المقبلة بين الإسلاميين وحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة المعاصرة المحسوبين على الليبراليين.

ويخوض المنافسة حزب الاستقلال الذي يعد من اليمين الوسط.

ويراهن حوالي 30 حزبا على إقناع نحو 18 مليون مغربي مسجلين في القوائم الانتخابية بالمشاركة في التصويت.

الانتخابات تجري بعد حملة انتخابية باردة غابت عنها التجمعات الكبرى بسبب جائحة كوفيد-19.. وأدت تداعياتها إلى تعميق معدلات الفقر والهشاشة.

الحملة شهدت، تبادل الأحزاب الاتهامات واستعمال المال لشراء أًصوات الناخبين ولاستقطاب مرشحين.

ووجه رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران من حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحسوب على الإخوان المسلمين، انتقادات لاذعة لرجل الأعمال وأمين عام حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، مشددا على أن رئاسة الحكومة تحتاج شخصية سياسية نزيهة نظيفة ليس حولها شبهات.

ووصف أخنوش تصريحات بنكيران بأنها إقرار مسبق بالهزيمة، مضيفا أنه لا يرد على هذه الهجمات التي تستهدف فقط التشويش، وأن ما يهمه هو المواطن.

ويراهن حزب العدالة والتنمية الإسلامي على تصدره، للاستمرار في رئاسة الحكومة التي يقودها منذ 10 أعوام، وينافسه خصوصا حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة أخنوش.

ويعين الملك محمد السادس رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الأكبر في البرلمان، لتشكيل حكومة جديدة لخمسة أعوام.

وعموما، يرتقب أن يتراجع عدد مقاعد الأحزاب الكبرى في البرلمان المقبل بسبب النمط الجديد لاحتساب الأصوات قياسا على مجموع المسجلين في القوائم الانتخابية، سواء شاركوا في الاقتراع أم لا.

ومهما كانت النتائج، فمن المنتظر أن تتبنى جلّ الأحزاب السياسية ميثاقا من أجل "نموذج تنموي جديد"، يدشن "مرحلة جديدة من المشاريع والإصلاحات" في أفق العام 2035.

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