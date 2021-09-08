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شاهد.. إيران تعزز صدارتها للمجموعة الأولى بتصفيات مونديال 2022

الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

الدوحة (العالم) 2021.09.08 – تابعت إيران انطلاقتها القوية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر لكرة القدم بفوزها الساحق على جارها العراق بثلاثية نظيفة في الدوحة، فيما حققت كوريا الجنوبية باكورة انتصاراتها جاء على حساب لبنان بهدف يتيم.

العالم - إيران

بعد فوزها الافتتاحي على سوريا في طهران، خاضت إيران ثاني مبارياتها في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، أمام العراق في العاصمة القطرية الدوحة.

وبدأت إيران المباراة بطريقة مثالية، حيث تمكن عليرضا جهانبخش مهاجم فينورد الهولندي في تسجيل الهدف الأول من ضربة رأسية إثر تمريرة رائعة من زميله مهدي طارمي.

ورغم سيطرة إيران على المجريات، إنتهى الشوط الأول بهدف جهانبخش، لكن العراق دخل الشوط الثاني بهدف تعديل النتيجة، وهو نجح في الوصول إلى الشباك الإيرانية مبكرا بواسطة مهند علي، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

ومع مرور الوقت فرض المنتخب الإيراني أسلوبه على منافسه وسيطر على المجريات مجددا، ليعزز الفارق عند الدقيقة التاسعة والستين بهدف رائع لمهدي طارمي نجم فريق بورتو البرتغالي.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، عمق البديل علي قليزاده جراح أسود الرافدين بتسجيله الهدف الثالث، ليؤكد المنتخب الإيراني زعامته على المجموعة الأولى، برصيد ست نقاط بفارق نقطتين عن كوريا الجنوبية صاحبة مركز الوصافة التي حققت فوزا صعبا على لبنان بهدف دون رد في سيول جاء عن طريق تشانغ هون كون في الدقيقة الستين.

من جهة أخرى وفي ثالث مباريات المجموعة خيم التعادل الإيجابي على مواجهة سوريا والإمارات بهدف لمثله في الأردن.

وافتتح المنتخب الإماراتي التسجيل من الفرصة الأولى التي سنحت له بواسطة علي مبخوت بعد مرور 12 دقيقة على صافرة البداية، لكن البديل محمود البحر عادل النتيجة لسوريا في الدقيقة الرابعة والستين.

وهو التعادل الثاني تواليا للإمارات، فرفعت رصيدها إلى نقطتين في المركز الثالث، فيما حصدت سوريا أولى نقاطها في التصفيات بعد سقوطها الافتتاحي أمام إيران.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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