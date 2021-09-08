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السودان يستدعي سفير إثيوبيا على خلفية العثور على 29 جثة في نهر

السودان يستدعي سفير إثيوبيا على خلفية العثور على 29 جثة في نهر
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن استدعاء السفير الإثيوبي لديها على خلفية العثور على 29 جثة حملها نهر سيتيت شرق القرى المحاذية لمحلية ود الحليو بولاية كسلا.

العالم-السودان

وأشارت الخارجية السودانية إلى أن السلطات عثرت على هذه الجثث خلال الفترة الممتدة بين 26 يوليو الماضي، وحتى 8 أغسطس الماضي، حيث قامت السلطات المختصة في الولاية بالإجراءات اللازمة بموجب أحكام قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية السودان.

وأشارت الخارجية السودانية إلى أنها أبلغت السفير الإثيوبي بأن الجثث تعود إلى مواطنين إثيوبيين من قومية "التيغراي"، إذ "تم تحديد هوياتهم بواسطة بعض الأفراد الإثيوبيين المقيمين بمنطقة ود الحليو"، بحسب موقع "السوداني".

هذا وطلبت الخارجية من السفير الإثيوبي نقل ذلك لسلطات بلاده، بتاريخ 30 أغسطس الماضي.

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