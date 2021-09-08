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بري يستقبل ممثل الامام الخامنئي والوفد الايراني

بري يستقبل ممثل الامام الخامنئي والوفد الايراني
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ممثل مرشد الثورة الاسلامية ال​إيران​ية السید ​علي الخامنئي​، الشيخ محمد حسن أختري والوفد العلمائي والرسمي الذي شارك في تشييع رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ ​عبد الامير قبلان​، بحضور المستشار الثقافي لإيران في ​لبنان​ عباس خامه يار، ونقل أختري نقل لبري تعازي إيران برحيل قبلان.

العالم_لبنان

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