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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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الرئيس الإيراني خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي: من أجل تعزيز العلاقات الإيرانية الاووربية يجب أن لا تُرهن بإرادة قوى تعمل بشكل أحادي
الرئيس الايراني خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الاوروبي: الموقف غير البناءة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أخلّ بالمحادثات النووية
رئيس المجلس الاوروبي عقب اتصال مع الرئيس الايراني: ايران وأوروبا لديهما مصالح مشتركة بشأن قضايا المنطقة والتطورات الدولية منها أفغانستان
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بري يستقبل ممثل الامام الخامنئي والوفد الايراني
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثل مرشد الثورة الاسلامية الإيرانية السید علي الخامنئي، الشيخ محمد حسن أختري والوفد العلمائي والرسمي الذي شارك في تشييع رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الامير قبلان، بحضور المستشار الثقافي لإيران في لبنان عباس خامه يار، ونقل أختري نقل لبري تعازي إيران برحيل قبلان.
العالم_لبنان
تصنيف :
العالم الاسلامي
لبنان
كلمات دليلية :
الايرانية
الاسلامية
تعازي
نبيه
الشيخاختري
بريقبلان
المهورية
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