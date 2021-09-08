الجهاد الإسلامي تدعو للنزول للشارع واشعال المواجهة في كل الساحات

العالم ـ فلسطين

وقالت الحركة أن ما يجري بحق أسرانا في السجون جريمة لا تغتفر والعدو يتحمل كامل المسؤولية عن كل ما سيترتب عليها من تداعيات.

وأكدت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي أن الفصائل كلها موحدة وهذه معركة الكل في السجون ولن تقبل الحركة الاسيرة أن يتم الاستفراد بها.

في حين حذرت كتائب المقاومة الوطنية حكومة الاحتلال الإسرائيلي من استمرار عدوانها بحق الأسرى، مؤكدة أن كل الخيارات أمامنا مفتوحة وعلى العدو أن لا يختبر صبرنا.

وأفاد نادي الأسير في وقتٍ سابق، بأن الاحتلال شنّ حملة قمع واسعة في قسم 3 بمعتقل «جلبوع»، وشرع بنقلهم إلى معتقل «شطة» في أعقاب سكب الأسير مالك حامد، الماء الساخن على أحد الحراس، رداً على عمليات القمع.



وتزامن ذلك مع اعتداء قوّات القمع، التابعة لمصلحة سجون الاحتلال، على الأسرى في معتقل «عوفر»، وذلك بعد رفض أسرى «الجهاد الإسلامي» الامتثال لأوامر نقلهم، والإجراءات التعسفية والعقابية التي تُنفّذ بحق الأسرى.

وكان 6 أسرى فلسطينيين نجحوا فجر الإثنين في الخروج من فتحة نفق، حفروه من داخل زنزانتهم في سجن جلبوع الإسرائيلي شديد التحصين، إلى خارجه، وتحرير أنفسهم، ولم يعثر الاحتلال عليهم حتى الآن.



وتسببت العملية في صدمة واسعة في المستويات الأمنية والسياسية والإعلامية الإسرائيلية، وإشادات واسعة عربية وإسلامية غير رسمية.