عبداللهيان يدعو نظيره العراقي الى زيادة العدد المسموح به لزوار الاربعين

العالم- ایران

وفي محادثات هاتفية، بحث حسين امير عبداللهيان مع فؤاد حسين آخر التطورات في العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق، فضلا عن القضايا الاقليمية ومكاسب مؤتمر بغداد.

وخلال هذه المحادثات الهاتفية، بحث وزير الخارجية الايراني بشأن توجه الزوار الايرانيين للمشاركة في مراسم زيارة اربعين الامام الحسين عليه السلام، وتوقع الجمهورية الاسلامية الايرانية من الجانب العراقي بزيادة العدد المسموح به للزوار الايرانيين للمشاركة في هذه المراسم العظيمة، مع مراعاة البروتوكولات الصحية المرتبطة بكورونا.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية العراقي، ان الحكومة العراقية تبذل جهودها لبحث سبل لزيادة عدد الزوار مع مراعاة البروتوكولات الصحية، مضيفا انه سيدرس الموضوع وسيرد لاحقا.

الجدير بالذكر، ان الحكومة العراقية سمحت بمشاركة 30 ألف زائر ايراني في مراسم زيارة اربعين الامام الحسين عليه السلام لهذا العام.