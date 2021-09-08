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وزير الخارجية المصري يعلق على عودة علاقات مصر مع تركيا

وزير الخارجية المصري يعلق على عودة علاقات مصر مع تركيا
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن القاهرة "حريصة على إيجاد حل" وصيغة لإعادة العلاقات الطبيعية مع أنقرة.

العالم- مصر

تركيا ومصر تعلنان في بيان مشترك الرغبة باتخاذ خطوات إضافية من شأنها تعزيز مساعي تطبيع العلاقات

وأوضح شكري في لقاء مع وكالة "بلومبرغ" أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، مؤكدا أنه عندما تشعر مصر بالرضا عن حل القضايا العالقة، فإن الباب سيفتح أمام مزيد من التقدم.

وكانت وزارتا الخارجية التركية والمصرية قد أعلنتا أن أنقرة والقاهرة جددتا رغبتهما في اتخاذ خطوات إضافية من شأنها تعزيز مساعي تطبيع العلاقات بين البلدين.

واتفق الطرفان على مواصلة تلك المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تقدم بالموضوعات محل النقاش، والحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات بين الجانبين.

وكانت قد عقدت الجولة الثانية من المشاورات بين الوفدين برئاسة السفير سادات أونال نائب وزير خارجية جمهورية تركيا، والسفير حمدي سند لوزا نائب وزير خارجية مصر، وذلك في أنقرة يومي 7 و8 سبتمبر 2021.

من جانب اخر علق وزير الخارجية المصري على احتمالية وجود صراع عسكري مع إثيوبيا فيما يخص سد النهضة الإثيوبي.

وأكد شكري خلال حديثه مع وكالة "بلومبرغ" بشأن التوترات مع إثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة أن مصر ملتزمة بالمحادثات وحريصة على تجنب أي صراع عسكري، موضحا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يطلق أي تصريحات حول الصراع العسكري مع إثيوبيا، موضحا أنه أعلن في تصريحات سابقة أن جميع الخيارات مفتوحة.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أعلن أن مياه مصر أمر يخص الأمن القومي للبلاد ويشكل "خطا أحمر" لا يمكن تجاوزه.

وتخشى مصر والسودان أن يحد السد الإثيوبي من إمدادات نهر النيل الذي يعتمدان عليه في معظم احتياجاتهما المائية.

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