بينيت: ما يحدث في السجون قد يؤثر على كل الجبهات

العالم ـ الاحتلال

جاءت تصريحاته خلال اجتماع تقييمي للاوضاع في ضوء الاحداث التي شهدتها السجون اليوم الاربعاء، بمشاركة وزير الحرب الاسرائيلي بني غانتس ووزير الأمن الداخلي بارليف ورئيس أركان جيش الاحتلال كوخافي، ورئيس جهاز الأمن العام ومفوض الشرطة ومفوض مصلحة السجون.

ونقلت وسائل اعلام عبرية عن مصادر امنية ان الجيش الاسرائيلي يستعد للتصعيد مع قطاع غزة.

وقالت قناة "كان" العبرية ان مؤسسة الجيش الإسرائيلي تعتبر "أن فرار الأسرى من السجن حدث من شأنه زعزعة الاستقرار الأمني في جميع أنحاء المنطقة، كما يستعد الجيش لاحتمالية إطلاق صواريخ من قطاع غزة".

وكان 6 أسرى فلسطينيين نجحوا فجر الإثنين في الخروج من فتحة نفق، حفروه من داخل زنزانتهم في سجن جلبوع الإسرائيلي شديد التحصين، إلى خارجه، وتحرير أنفسهم، ولم يعثر الاحتلال عليهم حتى الآن.



وتسببت العملية في صدمة واسعة في المستويات الأمنية والسياسية والإعلامية الإسرائيلية، وإشادات واسعة عربية وإسلامية غير رسمية.