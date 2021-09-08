تضامنا مع الأسرى..مواجهات وسط الخليل، نابلس وبيتا

العالم ـ فلسطين

وسبق ذلك، خروج المئات من المواطنين، للاعتصام على دوار ابن رشد تضامنا مع الاسرى في سجون الاحتلال.

وانطلق المعتصمون في مسيرة باتجاه شارع الشهداء، حيث اندلعت المواجهات، والتي لا زالت مندلعة.

نابلس وبيتا تنتفض تضامنا مع الأسرى

وخرج مئات المواطنين بعد صلاة المغرب إلى نقاط التماس على مفرق حوارة ومفرق بيتا تضامنا مع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وخرج مئات المواطنين في مسيرة جماهيرية دعت إليها لجنه التنسيق الفصائلي في نابلس على شارع القدس باتجاه حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس حيث أضرم المواطنين النار في الإطارات المطاطية وهتفوا ضد الاحتلال وتضامنا مع المعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي .

وفي بيتا أعلن حراس الجبل عن يوم تصعيدى خاص مع الاسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي وخرج عشرات المواطنين على مفرق بيتا واضرموا النار في الإطارات المطاطية ورشقوا جنود الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة . وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين.