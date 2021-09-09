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شاهد.. باحث سياسي: على السعودية ان تحذر من أمريكا لهذا السبب

الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

رأى الباحث السياسي خالد الرواس ان على السعودية ان تأخد جانب الحذر من سياسية اميركا في المنطقة وتاخذ بعين الاعتبار سياسة اميركا التي اعتمدتها مع افغانستان وعلى السعودية ان لاتعمتد على قوة ونفوذ اميركا في المنطقة لدعم hستقراراها الداخلي لان ما يهما اميركا في الاول والاخير مصلحتها وليس مصلحة حلفائها.

العالم - خاص بالعالم

وقال الرواس في حديث لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الاخبارية:"اميركا لديها رؤى مختلفة في سياسيتها التي تتخذها مع حلفائها في المنطقة، لانها لاتتخذ بعين الاعتبار مسئلة التحالف الا من منظور مصالحها وبالتالي هناك خصوصية في هذه التحالفات مع كل دولة على حداها".

واضاف الرواس:"ان تحالف اميركا مع افغانستان ليس كتحالفها مع العراق وليس كالتحافها مع السعودية فهناك خصوصية ترتبط بمدى مصلحة الولايات المتحدة من استكمال او عدم استكمال هذا التحالف".

ورأي الرواس انه يجب علي السعودية ان تقلق من سياسية الولايات المتحدة في المنطقة التي تتخلى فيها عن حلفائها لاسباب ترتبط بمصلحتها ولا تاخذ بعين الاعتبار مصلحة حليفها، موضحا ان هناك شيء غير منظور في مسألة القرار السياسي بانسحاب الولايات المتحدة من افغانستان وليس بالضروة ان ينطبق على سياسة اميركا مع السعودية، ورغم هذا يجب على السعودية ان تاخذ جانب الحيطة والحذرمن سياسة الولايات المتحدة في المنطقة وان تعتمد على نفسها من اجل استقرارها الداخلي الذي لطالما اعتمدت فيه على قوة ونفوذ الولايات المتحدة في المنطقة.

وأكد الرواس ان سياسة اميركا مع السعودية اصبح عليها علامات استفهام كبرى من خلال اداء الولايات المتحدة مع بلدان اخرى وتراها السعودية من باب القلق المتزايد الذي يجب ان تحتاط له وهذا القلق نتيجة احتياط ونتيجة احتمال يمكن ان يحدث ويمكن ان لايحدث.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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