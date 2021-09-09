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شاهد..لماذا غيرت أمريكا سياستها في المنطقة؟

الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

كشف الخبیر فی العلاقات العلاقات الدولية مكرم خوري مخول عن سبب تغيير سياسية اميركا في منطقة شرق الاوسط وهو اكتشافها واستخراجها للنفط الصخري والغاز الطبيعي الذي هو حاضرها و سيكون مستقبلها.

العالم - خاص بالعالم

وقال مخول في حديث لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الاخبارية: ان هناك سياسة عالمية تنتهجها واشنطن وبالتاكيد ادراة بايدن تمضي على خطاها في كل ما كل مايتعلق في منطقة الشرق الاوسط بحسب التطورات التي حصلت والتي قد تحصل.

واوضح مخول ان هناك اتفاقية بين السعودية واميركا وهي حماية اميركا للسعودية مقابل النفط ولكن ليست هناك اتفاقية ثابتة، ويمكن لاميركا ان تخرق هذه الاتفاقية بحسب سياستها الجديدة.

وبين مخول ان اميركا منذ خمس سنوات تريد ان تخرج تدريجيا من المنطقة والسبب الرئيسي لهذا الانسحاب هو الاكتشاف النمتزايد للغاز والنفط الصخري في اميركا بكميات هائلة، موضحا ان هذا الاكتشاف سوف يهمش السوق النفطي في المنطقة وبالتحديد يهمش مكانة مشايخ آل سعود الزبون الاكبر لاميركا في المنطقة.

واكد مخول ان هناك ارتفاع في استخراج النفط الصخري في اميركا بحسب ما نقلت وكالة رويترز وهذا الارتفاع في استخراج النفط والذي هو حاضرها و سيكون مستقبلها سوف يخرج سيقان اميركا من المنطقة ويرجها الى دارها لان اميركا ليست مستعدة ان تضحي بأي شييء حساباتها اقتصادية.

المزيد من التفاصيل بالفيدو المرفق...

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