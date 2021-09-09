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شاهد..الالتفاف الشعبي والفصائلي حول أحرار نفق الحرية

الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٨ بتوقيت غرينتش

تتواصل الفعاليات الشعبية والفصائلية لدعم عملية نفق الحرية والتحذير من المساس بالأسرى المحررين، ففي مدينة غزة نظمت حركة الجهاد مؤتمرا صحفيا للاعلان عن سلسة فعاليات للتضامن معهم كما نظمت جماهير مدينة خانيونس مسيرة أكدت التفافها حول الأحرار الستة.

العالم - مراسلون
نفق الحرية لازال صداه يتردد في أنحاء فلسطين وخارجها ولكن الحرية تكتمل بالاطمئنان على مصير الأسرى الستة ولهذا بعثت فصائل المقاومة من غزة برسائل صريحة للاحتلال بأن أي اعتداء على المحررين سيكون بمثابة اعلان حالة حرب.

الفعاليات الشعبية الداعمة للأسرى لم تتوقف فقد خرجت الجماهير جنوب القطاع حاملين الملاعق التي حفر بها الاسرى نفق الحرية وكسروا بها هيبة الاحتلال.

خرجوا احرارا من تحت الارض فأشعلوا فوق الارض وحدة فلسطينية كما لم يحدث من قبل فقد غابت الالوان الحزبية وحذر فقط اللون الفسطيني فكل فصائل المقاومة الان يدها على الزناد ترقبوا اي مساس اسرائيلي بحياة الاحرار.

ليل غزة كنهارها فقد تناسى المحاصرون هنا حصارهم وخرجت الجماهير بدعوة من حركة حماس لتؤكد أن عيون مقاومتها ترقب غزة تتجه.

الالتفاف شعبي وفصائلي حول احرار نفق الحرية يدلل على أن قضية الأسرى هي قضية اجماع وطني تطغى على أي خلاف سياسي.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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