تركي الفيصل: يجب على واشنطن إظهار التزامها بدعم السعودية

العالم - السعودية

وحسب موقع "الرياض بوست"، فان تصريح الفيصل جاء خلال رده على سؤال حول ما يحتاجه الشرق الأوسط من الولايات المتحدة في أعقاب سيطرة طالبان على أفغانستان، مشددا قوله "أعتقد أننا بحاجة إلى الاطمئنان بشأن الالتزام الأمريكي".

وقال "على سبيل المثال يجب عدم سحب صواريخ باتريوت من المملكة العربية السعودية في وقت تتعرض فيه السعودية لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات بدون طيار - ليس فقط من اليمن، ولكن من إيران" حسب زعمه.

وعززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في المملكة العربية السعودية في عام 2019 ، حيث نشرت بطاريتي مدفعية صواريخ باتريوت في أعقاب الهجمات على المنشآت النفطية في البلاد.

وفي يونيو من هذا العام، ذكرت العديد من وسائل الإعلام أن البنتاغون قرر سحب أصول الدفاع الجوي من الشرق الأوسط ، بما في ذلك بطاريات صواريخ باتريوت.

وقال الفيصل إن سحب صواريخ باتريوت من المملكة "لا يشير إلى نية أمريكا المعلنة لمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها ضد الأعداء الخارجيين" ، مضيفًا أنه يأمل أن تقدم الولايات المتحدة تأكيدات بالتزامها بنشر "كل ما هو مطلوب" لمساعدة المملكة.

وقال الفيصل إن السعودية تفضل المساعدة الأمريكية ، لكنها طلبت "دعمًا آخر" لتعزيز دفاعاتها الجوية.

وقال الفيصل إن على الولايات المتحدة أن تنظر بجدية في إظهار دعمها للشرق الأوسط الآن، خاصة بعد الانسحاب الفوضوي للولايات المتحدة من أفغانستان والأزمة المستمرة في كابول. وأضاف أن دول الخليج (الفارسي) الأخرى "معرضة بنفس القدر" ويجب على الولايات المتحدة أن تفكر في طمأنة الشرق الأوسط بأنه يمكن الاعتماد عليها، حسب قوله.