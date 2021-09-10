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ايران تحتضن الاجتماع الثاني للدول المجاورة لأفغانستان

ايران تحتضن الاجتماع الثاني للدول المجاورة لأفغانستان
الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

أشار مندوب ايران الدائم في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي الى الاجتماع الأول الذي عقدته طهران الأربعاء وضم وزراء خارجية 6 دول مجاورة لأفغانستان، مؤكدا أن ايران ستستضيف قريبا الاجتماع الثاني للدول المجاورة لأفغانستان.

العالم - ايران

ولفت تخت روانجي في كلمة له أمس الخميس في الأمم المتحدة الى أن ايران تبذل مساعيها من أجل استتباب الأمن والاستقرار في افغانستان، ونوه الى أن هذا البلد يمر بازمة فمئات الآلاف من مواطنيه فروا ونحو 600 ألف آخرين يتشردون داخل أفغانستان، وأن المواد الغذائية في طريقها الى النفاد، والشعب الافغاني بحاجة الى المساعدات الانسانية.

وشدد على أن اوضاع افغانستان اليوم تأتي نتيجة مباشرة لتدخل اميركا والقوى الاجنبية الاخرى في شؤونها وخروجها غير المسؤول منها، مؤكدا بان ايران بذلت مساعيها على الدوام لمساعدة الفئات الافغانية المختلفة لحل وتسوية الخلاقات بينها بطريقة سلمية.

وأعتبر تحت روانجي أن هجوم طالبان على اقليم بنجشير حيث تتجمع المعارضة لها هناك، بانه غير مبرر، معتبرا أن السبيل الوحيد لاستقرار أفغانستان يمر عبر التفاوض بين كافة القوى القومية والدينية في أفغانستان، وتشكيل حكومة وطنية شاملة، وفيما شدد على أن ايران تأمل أن تفي طالباتن بوعودها، عند ذلك فان طهران ستعترف بالحكومة الأفغانية.

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