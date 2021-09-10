شاهد..كيف اعاقت الاردن وتركيا اتفاق التسوية في درعا

العالم - خاص بالعالم

وقال حسون في حديث لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الاخبارية: ان اتفاق التسوية بين الدولة السورية والمجموعات المسلحة في درعا الذي وقع منذ اسابيع وبدأ تنفيذه منذ ايام هو انهاء لمفاعيل اتفاق التسوية عام 2018 الذي كان اتفاق الضرورة لتهدئة المنطقة الجنوبية.

وواضح حسون ان الدولة السورية اخرجت من لم يقبل باتفاق التسوية ولم يقبل الذهاب الى محافظة إدلب وطالب بالرحيل خارج الاراضي السورية الى المخيم تميداً لإخراجهم بشكل كامل من المنطقة الجنوبية.

وكشف حسون عما اعاق تنفيذ اتفاق التسوية بشكل كامل وخروج المجموعات المسلحة من درعا وهو رفض الاردن وتركيا استقبال المسحلين الذين طالبوا برحيل خارج الاراضي السورية ورفضهم الذهاب الى محافظة إدلب بإعتبار هذه المنطقة لا تمثل طموحاتهم، لذا سمحت الدولة السورية لهم بالبقاء في بقعة ريثما يتم ايجاد مخرجاً لهم حيث يصل عدد هؤلاء المسلحين الى عشرات او مئة شخص.

وأكد حسون ان الجيش السوري قادر على انهاء هذا الوضع خلال ساعات ولكن الدولة السورية لاتريد ان تخوض حملات عسكرية في درعا طالما يمكن ترحيل هؤلاء الى المنطقة الشمالية، موضحاً ان هؤلاء المسلحين طالبين الخروج من الاراضي السورية لم يبق لهم خياراً سوى الذهاب الى إدلب ومن ثم يستكمل اتفاق التسوية بعد ايام من خلال تسوية اوضاع من يريد البقاء وترحيل العدد القليل الذي لم يقبل بالبقاء تحت سلطة الدولة السورية.