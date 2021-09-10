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مصر تشهد ارتفاعا مستمرا للإصابات بكورونا

مصر تشهد ارتفاعا مستمرا للإصابات بكورونا
الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة المصرية الخميس، تسجيل 413 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع مستمر لعدد الحالات اليومية.

العالم - مصر

وأفاد المتحدث باسم الوزارة "خالد مجاهد" بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 413، مقارنة مع 378 الثلاثاء و399 الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 291585.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 12 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 10 الثلاثاء و13 الأربعاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 16836 شخصا.

كما أفاد مجاهد بخروج 731 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين 244793 شخصا.

وتشهد مصر منذ أسابيع ارتفاعا جديدا للإصابات بفيروس كورونا بينما توقعت السلطات الصحية استمرار هذه الزيادة مع اقتراب الموجة الرابعة من الجائحة.

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مصر تشهد ارتفاعا مستمرا للإصابات بكورونا