شاهد:تظاهرات في المدن الفلسطينية دعماً لأسری نفق الحرية

العالم - مراسلون

بينما تعيش سجون الاحتلال الاسرائيلي حالة من الغليان اثر اعتداء ادارة السجون على الأسرى الفلسطينيين انتقاما منهم بعد فشل الاحتلال العثورعلى الاسرى الست الذين حرروا انفسهم ذاتيا من سجن جلبوع، ذوي الاسرى والفلسطينيين بشكل عام يخرجون في تظاهرات في عدد من المدن الفلسطينية اسنادا للاسرى في معركتهم الجديدة والاكثر صعوبة، ذوي الاسرى اعربوا عن قلقهم لما يتعرض له ابناىهم في السجون الاسرائيلية.

وقالت وفاء غلمة وهي زوجة الاسير عاهد غلمة:"نحن كأهالي أسری قلقين كثيراً علی الاسری داخل السجون الاسرائيلية لأننا لانعلم ما الذي يحدث داخل هذه السجون".

التظاهرات التي جابت المدن الفلسطينية طالبت فصائل المقاومة بالرد على الاعتداءات الاسرائيلية محملة الاحتلال المسؤولية عن اي مكروه قد يطال الاسرى، وكما يبدو فأن قضية الاسرى المحررين ذاتيا قد تذهب في الواقع الفلسطيني الى الانفجار لاسيما وان هذا الشارع اصلا يعيش حالة من الغليان منذ عدة سنوات.

وقال منسق القوى الاسلامية والمسيحية عصام بكر لقناة العالم: هناك قمع وحشي تمارسه دولة الاحتلال بهدف التعويض عن خسارتها التي منيت بها جراء انتزاع حرية 6 أسری من سجن جربوع الاکثر تحصيناً، هناك حالة هيستيريا داخل السجون و داخل أروقة صنع القرار الامني والسياسي في "اسرائيل" تحاول التغطية علی فشلها بالانقضاض علی انجازات الاسری.

الشارع الفلسطيني هو الحاضن الحقيقي اليوم لقضية الاسرى في السجون الاسرائيلية.

ما يقوم به الاسری الفلسطينيون هو معرکة يخوضونها بأجسادهم وبما بين أيديهم بالحفاظ علی انتصار اربك السجان وأربك المنظومة الامنية الاسرائيلية.