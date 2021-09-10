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شاهد لقطة طريفة ..الحكم واللاعبون يبحثون عن الكرة في مباراة الأرجنتين وبوليفيا

الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

شهد ملعب "المونيمونتال" لقطة كوميدية قبل بداية اللقاء بين المنتخب الأرجنتيني والبوليفي ضمن تصفيات كأس العالم "قطر2022" عن منطقة أمريكا الجنوبية.

العالم-رياضة

واضطر حكم اللقاء البيروفي كيفن أورتيغا، ولاعبو المنتخبين للبحث عن الكرة، قبل إطلاق صافرة البداية، رغم أنه من الطبيعي أن يوجد العديد من الكرات خلال المباريات.

وظهر الحكم ينظر يمينا ويسارا في محاولة للعثور على الكرة، والأمر نفسه فعله ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، قبل أن يتم إيجاد كرة وبداية المباراة.

وحقق منتخب الأرجنتين فوزا كبيرا أمام بوليفيا بثلاثية نظيفة ضمن الجوله العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم قطر 2022، على ملعب "المونيمونتال" في العاصمة بيونس آيرس.

وأحرز ميسي نجم باريس سان جيرمان ثلاثية في مرمى بوليفيا ليصبح الهداف التاريخي لأمريكا الجنوبية، متخطيا بيليه صاحب الـ 77 هدفا.

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