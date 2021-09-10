ميقاتي: نتعاون مع أي بلد ما عدا 'اسرائيل' لتحقيق مصالح لبنان

العالم ـ لبنان

وصرح ميقاتي في كلمة له بعد توقيع مرسوم تشكيل الحكومة أن اليوم الوضع اليوم في لبنان استثنائي، ونحتاج إلى وصل ما انقطع مع العالم العربي، مؤكدا أننا نتعاون مع أي بلد ما عدا "اسرائيل" لتحقيق مصالح لبنان.

وقال: الوقت الان للعمل وليس للجدل السياسي، نريد رفع معنويات اللبنانيين ووقف الاحباط، مضيفا: حكومتي ستحصل على ثقة البرلمان.

وأكد ميقاتي أنه يجب أن يساهم الجميع في وقف الإحباط ولا مكان للمعطلين في الحكومة. اليوم نحتاج إلى ورشة نهضة للجميع.

وأضاف: لدينا خطة للقيام بانقاذ البلد، مؤكدا أنه يجب اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها.

وقال ميقاتي أننا لا نملك الأموال لدعم السلع ولم يعد لدينا أي أموال أو احتياطات لكي نتحمل.

ووقّع رئيس الجمهوريّة ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​، مرسوم ​تشكيل الحكومة​ الجديدة، في حضور رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​.

وتلى أمين عام مجلس الوزراء اللبناني مرسوم تأليف الحكومة وتمت تسمية نجيب ميقاتي رئسيا للوزراء.