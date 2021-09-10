تعرف على 6 أطعمة لا يجب أن يستغني عنها الرجال بعد سن الـ 40

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تختلف المتطلبات الغذائية للرجال والنساء في الأربعينات من العمر بسبب هرموناتهم.

مع تقدم العمر، ستتغير المتطلبات الغذائية التي ترجع إلى حد كبير إلى التغيرات في مستويات الهرمونات. وبالتالي، يعد تعديل تناول الطعام وفقا للاحتياجات الغذائية أمرا مهما للغاية للحفاظ على وظيفة المناعة، ومنع فقدان العظام والعضلات، وحماية البصر، وحماية خلايانا من أضرار الجذور الحرة.

إذا كنت في الأربعينات من العمر، فقد قامت الدكتورة روبشري جايسوال مختصة التغذية بتنسيق نظام غذائي من أجلك، بحسب موقع only my health.

في سن الأربعين، يجب أن يستهلك الرجال 100 سعة حرارية أقل في اليوم مقارنة بعمر 30؛ يجب على النساء التخلص من 70 سعرة حرارية من نظامهن الغذائي اليومي بحلول سن الأربعين.

على الرغم من أن احتياجات الفيتامينات والمعادن تظل كما هي في الأربعينات من العمر، يجب أن يركز كلا الجنسين على اختيار الأطعمة المغذية، التي تشمل تلك الغنية بفيتامينات C وE بما في ذلك الفلفل الأحمر والأخضر والفواكه الحمضية والكيوي والبروكلي وبراعم بروكسل والفراولة وعصير الطماطم.

كما أن زيت جنين القمح وبذور عباد الشمس واللوز وزيت عباد الشمس والبندق وزبدة الفول السوداني غنية بفيتامين E.

خطة التغذية للرجال في سن 40+

الحبوب- تضمن الحبوب حصولك على الألياف والبروتينات النباتية والفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية المختلفة، والتي سيكون لها تأثير إيجابي كبير على صحتك العامة.

أهم العناصر الغذائية التي توفرها الحبوب الكاملة هي الألياف، والمعروفة بتأثيرها الإيجابي على نسبة السكر في الدم، وضغط الدم، والتحكم في الوزن.

يمكن للألياف أن تبقيك ممتلئا لفترة طويلة وتمنع الإفراط في تناول الطعام أثناء الوجبات. يطلق الجلوكوز ببطء في الدم، مما يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

الفاصوليا – تميل المحادثات الغذائية إلى التركيز على الكربوهيدرات ومضادات الأكسدة والدهون. ننسى الاهتمام بالبروتين، رغم أنه يوجد في كل خلية في أجسامنا.

يوجد نصف بروتين الجسم في عضلاتنا والباقي موجود في العظام والغضاريف والجلد. البقوليات من أصح أشكال البروتين النباتي، إذ تحتوي على ثمانية من الأحماض الأمينية الأساسية التسعة وتفتقر فقط إلى الميثيونين الموجود في الحبوب.

الجوز- يشتهر الجوز بالزيت الصحي وفيتامين E ومكونات الميلاتونين، كما أنه مصدر غني جدا بمضادات الأكسدة.