الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١
٠١:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الادميرال ايراني: صنوف قواتنا المسلحة تقف بكل قوتها لمواجهة القوى المتغطرسة

الادميرال ايراني: صنوف قواتنا المسلحة تقف بكل قوتها لمواجهة القوى المتغطرسة
الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

قال قائد بحرية الجيش الايراني الأدميرال شهرام إيراني ان مختلف صنوف القوات المسلحة تقف بكل قوتها في مواجهة القوى المتغطرسة في العالم والدعم الوطني والشعبي هو سلاحها الأقوى.

العالم- ايران

وأضاف الأدميرال شهرام إيراني، في تصريحه خلال لقائه ممثل قائد الثورة في محافظة هرمزكان/ جنوب/ وخطيب الجمعة في بندرعباس محمد عبادي زاده: ان الخليج الفارسي وبحر عمان وبحر قزوين تحت الاشراف الكامل لكوادر بحريتنا ونمضي قدما في حماية وترسيخ الأمن البحري والمصالح الوطنية للجمهورية الإسلامية بكل قوتنا.

وتابع: إن الوضع اليوم يتجلى بتعزيز قدراتنا الدفاعية والعسكرية حتى تغادر القوى المعادية منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا برمتها بإذن الله.

واعتبر الأدميرال إيراني الخطوة الثانية للثورة الإسلامية وبناء الحضارة الإسلامية الحديثة والمجتمع الإسلامي المتطور بمثابة أولوية أولى لسلاح البحرية.

ولفت الى ان قائد الثورة والقائد العام للقوات المسلحة أكد على توظيف طاقات سلاح البحرية وترسيخ تواجدها الاستراتيجي في المحيطات والبحار لجعلها أكثر استقرارًا وأمنا بفضل الاستفادة من الخبرات السابقة والجديدة.

روابط ذات صلة

قائد القوة البحرية للجيش الإيراني يصل إلى روسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاتحاد الإفريقي يعلن تعليق عضوية غينيا بعد الانقلاب

صحيفة اسرائيلية: مسؤولون في فتح يوافقون على المساعدة في البحث عن الأسرى الستة

سوريا الديمقراطية: على الولايات المتحدة تحذيرنا قبل الانسحاب من سوريا

السورية للاتصالات: عودة دارات الانترنت الدولية الخمس إلى الخدمة

اصابات خلال مواجهات في جبل صبيح وبيت دجن

بايدن يتّهم 'أقلية من الأمريكيين' بمنع البلاد من 'طيّ صفحة' كورونا