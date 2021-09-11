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ضمن عمليات "ثأر الأبطال"..

الحشد الشعبي يؤمن أربع مناطق حدودية في الانبار

الحشد الشعبي يؤمن أربع مناطق حدودية في الانبار
السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، اليوم السبت، استمرار عملية ثأر الابطال لملاحقة فلول داعش في المناطق المحاذية للحدود العراقية والسورية، مؤكدا تفتيش وتأمين أربع مناطق حدودية مهمة.

العالم-العراق

وقال مصلح في تصريح لموقع الحشد الشعبي، انه “ضمن اليوم الثاني من عملية ( ثأر الأبطال ) تمكنت قيادة عمليات الانبار للحشد والالوية المنضوية ( ١٣-١٧-١٨-١٩) والمديريات الساندة من تفتيش وتأمين مساحات واسعة من المناطق المحيطة بوادي صواب والقرى المحيطة به اهمها قرية البو خلفية اضافة تفتيش منطقة الشيحيات ومنطقة الفوسفات الحدودية مع سورية”.

واضاف مصلح، ان “هناك تعاونا كبيرا من قبل اهالي القرى من خلال اعطاء المعلومات عن الاشخاص الغرباء او اي حركة مشبوهة”.

وانطلقت فجر اليوم السبت قيادة عمليات الانبار للحشد باليوم الثاني من عملية ( ثأر الأبطال) لملاحقة فلول داعش والقضاء على مضافاتهم في الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

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