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إشكالان على محطتي محروقات في صيدا وسقوط عدد من الجرحى

إشكالان على محطتي محروقات في صيدا وسقوط عدد من الجرحى
السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

وقع اشكالا عصر اليوم السبت عند محطة الراعي قرب مسجد "الموصللي في ​منطقة التعمير  في مدينة صيدا جنوب لبنان​، على خلفية الانتظار للتزود بالبنزين.

العالم_لبنان

وحسب التقارير الواردة من هناك وقد تدخل الموجودون في المكان لتطويقه، في وقت اقفلت غالبيةمحطات الوقودفي المدينة ابوابها وفتحت قلة غير انها تشهد ازدحاما منقطع النظير.

وكان محتجون قطعوا قبل الظهر الطريق عند الكورنيش البحري للمدينة قرب محطة الكيلاني للوقود احتجاجا على شح البنزين واقفال غالبية المحطات ابوابها قبل ان يتم اعادة فتحها بعد تخلالجيش اللبنانيو​القوى الامنية​.

كذلك اشكالا آخر وقع عند محطة الرواس في نزلة صيدا، على خلفية الانتظار للتزود بالبنزين، ما ادى الىسقوط عدد من الجرحى وقد تدخل الموجودون في المكان لتطويقه.

تعد أزمة الوقود في لبنان إحدى أبرز انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بهذا البلد منذ أواخر 2019، حيث تسبب بانهيار مالي، وعدم وفرة النقد الأجنبي الكافي لاستيراد الوقود من الخارج.

ومنذ أشهر تشهد البلاد شحاً في الوقود ما تسبب بإقفال بعض المحطات أبوابها فيما البعض الآخر يشهد ازدحاماً كبيراً يتخللها في كثير من الأحيان مواجهات عنيفة.

وإلى جانب البنزين الذي يعد ضرورياً لوسائل النقل، فإن شح المازوت تسبب بعجز في توليد الكهرباء، ما أدى الى توقف بعض المخابز، فيما حذرت بعض المستشفيات من خطر توقف خدماتها

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إشكالان على محطتي محروقات في صيدا وسقوط عدد من الجرحى

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