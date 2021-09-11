إشكالان على محطتي محروقات في صيدا وسقوط عدد من الجرحى

العالم_لبنان

وحسب التقارير الواردة من هناك وقد تدخل الموجودون في المكان لتطويقه، في وقت اقفلت غالبية ​محطات الوقود​ في المدينة ابوابها وفتحت قلة غير انها تشهد ازدحاما منقطع النظير.

وكان محتجون قطعوا قبل الظهر الطريق عند الكورنيش البحري للمدينة قرب محطة الكيلاني للوقود احتجاجا على شح البنزين واقفال غالبية المحطات ابوابها قبل ان يتم اعادة فتحها بعد تخل ​الجيش اللبناني​ و​القوى الامنية​.

كذلك اشكالا آخر وقع عند محطة الرواس في نزلة صيدا، على خلفية الانتظار للتزود بالبنزين، ما ادى الىسقوط عدد من الجرحى وقد تدخل الموجودون في المكان لتطويقه.

تعد أزمة الوقود في لبنان إحدى أبرز انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بهذا البلد منذ أواخر 2019، حيث تسبب بانهيار مالي، وعدم وفرة النقد الأجنبي الكافي لاستيراد الوقود من الخارج.

ومنذ أشهر تشهد البلاد شحاً في الوقود ما تسبب بإقفال بعض المحطات أبوابها فيما البعض الآخر يشهد ازدحاماً كبيراً يتخللها في كثير من الأحيان مواجهات عنيفة.

وإلى جانب البنزين الذي يعد ضرورياً لوسائل النقل، فإن شح المازوت تسبب بعجز في توليد الكهرباء، ما أدى الى توقف بعض المخابز، فيما حذرت بعض المستشفيات من خطر توقف خدماتها