دعوات لإضراب تجاري اليوم في جنين

العالم - فلسطين

وفي بيان صدر عنها، قالت “إن إرادة شعبنا أقوى من صواريخ وسجون ودبابات وجيوش وآليات الاحتلال الغاشم، وفي ظل الهجمات الشرسة والمتتالية من قبل الاحتلال ومحاولته المستمرة لتفتيت أبناء وحدة شعبنا، وبث الفتن والسموم، لابد من إفشال هذه المخططات، وضرورة تكاتف شعبنا بفصائله ومدنه وقراه ومؤسساته، وعدم الالتفات إلى الشائعات والكلام المدسوس”.

وأضافت “يتوجب علينا أن نقف وقفة رجل واحد لنرسل رسالة للعالم أجمع أن أسرانا خط أحمر، وأنّ ما يقوم به الاحتلال من قمع وتشديد وتضييق عليهم في السجون بعد الضربة القوية التي وجهها الأبطال الستة بتحرير أنفسهم من أقوى السجون الاسرائيلية، هو جريمة كبرى لا يمكن السكوت عنها، وعلى كل حر وشريف إدراك خطورة هذه المرحلة”.

وتعهدت القوى بأن نكون رأس الحربة في مواجهة هذا الاحتلال وأعوانه، مضيفة “إيماناً منا بقدسية قضية أسرانا الأبطال، واستكمالاً لفعالياتنا المستمرة دعماً لنضالاتهم البطولية، و وقوفنا الى جانب أهلنا أهالي أسرانا في سجون الاحتلال الذين تحملوا كل أشكال التنكيل والابتزاز، وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية، ندعوا أهلنا في جنين الثورة، الى الاضراب الشامل اليوم الأحد ،وتكثيف كل أشكال المقاومة والتصدي بالتظاهر في كافة المواقع، والمواجهة الشاملة على نقاط التماس”.