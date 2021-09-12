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محادثات برلمانية حول قرض روسي لايران بقيمة 5 مليارات دولار

محادثات برلمانية حول قرض روسي لايران بقيمة 5 مليارات دولار
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

اعلن عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الاسلامي الايراني مجتبى يوسفي عن محادثات برلمانية ايرانية روسية حول اتفاق سابق بين البلدين تمنح روسيا بموجبه قرضا لايران قيمته 5 مليارات دولار.

العالم - ايران

وقال يوسفي في تصريح لمراسل وكالة "ارنا" السبت ان هذا القرض تمنحه روسيا لايران لاستخدامه في تنفيذ مشاريع بنية تحتية منها تطوير محطات الطاقة في بوشهر واهواز.

واوضح بان روسيا ستتعاون كذلك في تنفيذ مشروع خط سكك الحديد اينجة برون (بمحافظة كلستان شمال ايران) وتوظيف الرساميل في قطاع الزراعة والاستفادة من طاقات الصادرات وحضور المستثمرين الروس في مشاريع البنية التحتية في ايران.

واضاف: انه تم التاكيد في هذا الاجتماع الذي عقد على هامش مؤتمر برلمانات دول العالم في فيينا على تسليم 2 مليون جرعة من لقاح كورونا من قبل روسيا لايران وكذلك صنع اللقاح المشترك.

واشار يوسفي الى ان النمسا تعهدت ايضا بمنح ايران مليون جرعة من لقاح كورونا.

واوضح بانه تم في اليوم الختامي للمؤتمر عقد ملتقى دولي حول مكافحة الارهاب حضرته ايران وقال: انه جرى التطرق في كلمة ايران الى انها ضحية للارهاب بتقديمها 17 الف شهيد استشهدوا في عمليات اغتيال ارهابية.

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محادثات برلمانية حول قرض روسي لايران بقيمة 5 مليارات دولار