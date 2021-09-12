قاليباف: عودة القطع البحرية الايرانية مؤشر على اقتدار الجيش

العالم - ايران

وهنأ قاليباف في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الاحد الشعب الايراني الابي، وقادة جيش الجمهورية الإسلامية الایرانیة لمناسبة عودة المجموعة البحرية الـ75 المحفوفة بالعزة والاقتدار وذلك بعد اداء اطول مهمة ملاحية في مياه المحيط الأطلسي.

وقال ان العودة تجسد اقتدار الجيش الایرانیة واكتفائه الذاتي موکدا أنه إذا آمنا بالله وقدرات الشعب الایرانی ، يمكن هزيمة كل معادلات الأعداء.

یذکر أن هذه الرحلة استغرقت 133 يوما من دون الرسو في الموانئ، حيث تمكنت المدمرة "سهند" والسفينة "مكران" الايرانيتان من اجتياز ابعد المناطق البحرية والمضيقات والممرات الحيوية والستراتيجية.