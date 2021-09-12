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العراق.. عقد مؤتمر امني موسع في كربلاء

العراق.. عقد مؤتمر امني موسع في كربلاء
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

اعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الاحد، بأن قائد عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي، وقائد شرطة كربلاء اللواء احمد علي زويني عقدا مؤتمرا امنيا موسعا مع مدراء الأجهزة الأمنية.

العالم - العراق

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "قائدي شرطة وعمليات كربلاء المقدسة، عقدا مؤتمرا أمنيا موسعا مع كافة مدراء الأجهزة الأمنية وبحضور مدير مكتب المفوضية العليا للانتخابات لمناقشة الخطة المعدة لتأمين المراكز الانتخابية".

وتابع المصدر، أن "قائد الشرطة اللواء أحمد الزويني اكد ان الاستعدادات بدأت مبكرا لحماية المراكز الانتخابية وتوزيع المهام على كافة آمري وضباط القواطع المكلفة بتطبيق الخطة المعدة".

واضاف الزويني، بحسب المصدر، "في الايام القادمة سوف تكون هنالك عمليات إستباقية وممارسات أمنية مشددة بهدف توفير الحماية التامة لهذه المراكز ومنع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المدينة واستقرارها".

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