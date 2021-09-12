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حظر للتجوال بمناطق سيطرة 'قسد' في دير الزور.. والسبب؟

حظر للتجوال بمناطق سيطرة 'قسد' في دير الزور.. والسبب؟
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

فرضت ما تسمى ”الإدارة الذاتية الكردية” حظرا للتجوال الكلي على سكان بلدة بريف دير الزور، شمال شرقي سوريا.

العالم-سوريا

وذكرت مصادر محلية أن ما يسمى ”هيئة الصحة” التابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية-قسد” فرضت حظراً للتجوال على سكان بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي شمال شرقي سوريا بسبب ارتفاع عدد وفيات بسبب فايروس “كورونا” في البلدة إلى 6 حالات.

وتابعت المصادر أن القرار فرض التجوال الكلي في البلدة لمدة 10 أيام مع تعليق الدوام في مؤسسات ”الإدارة” وحظر جزئي على الأسواق في البلدة.

وأعلنت “هيئة الصحة” السبت ، 5 وفيات و187 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة ”قسد” في شمال وشرق سوريا.

وبحسب “الإدارة الذاتية الكردية” فإنَّ الإصابات هي 112 ذكور و 75 إناث مع تسجيل 5 وفيات و 8 حالات شفاء جديدة.

وبلغ عدد الإصابات الكلي في مناطق سيطرة “قسد” شمال وشرق سوريا بحسب هيئة الصحة 22831 إصابة، في حين سجلت 802 حالة وفاة و2012 حالة شفاء من الفايروس.

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حظر للتجوال بمناطق سيطرة 'قسد' في دير الزور.. والسبب؟