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سياسي عراقي يحذر من مؤامرة خارجية لتقويض الحشد الشعبي

سياسي عراقي يحذر من مؤامرة خارجية لتقويض الحشد الشعبي
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

اعرب القيادي في ائتلاف دولة القانون في العراق محمد سعدون الصيهود، الأحد، عن رفضه لاي تدخل للادارة الأمريكية الجديدة في العراق ، محذرا من مؤامرة خارجية لتقويض الحشد الشعبي.

العالم-العراق

وقال الصيهود، وفق ما افادت المعلومة، إن "التدخلات الأمريكية واضحة ويراد منها تقويض الحشد الشعبي ومنعه من مواصلة الحرب على الإرهاب".

وأضاف أن "مؤسسة الحشد مازالت تتعرض لعمليات استهداف واضحة سواء كانت عسكرية او إعلامية"، مشددا على "ضرورة حماية الحشد الشعبي من التدخلات الأمريكية".

وكان النائب عن تحالف الفتح محمد كريم أكد في تصريح سابق، استمرار تواجد القوات الأمريكية على أرض العراق، لافتا إلى أن تلك القوات تقدم المعونة لداعش الارهابي باستهدافها القطعات الأمنية وخاصة المرابطة على الحدود.

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