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وزير الخارجية القطري يصل أفغانستان

وزير الخارجية القطري يصل أفغانستان
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني العاصمة الأفغانية كابول، ليكون أول مسؤول يصل البلد بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

العالم-قطر

ونقلت مصادر أفغانية أن الوزير القطري حط في كابول على رأس وفد مرافق حيث يرتقب أن يلتقي مسؤولي الحكومة الأفغانية الجديدة.

وقام وزير الخارجية القطري بجولات مختلفة قادته لعدد من العواصم الدولية لمناقشة الوضع في أفغانستان.

وقبل أن يحط في كابول زار الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إيران وباكستان وتركيا وروسيا، وعقد اجتماعات مع مسؤولي تلك الدول، وبحث معهم آخر التطورات الأمنية والسياسية في أفغانستان، والأوضاع في كابول.

ومن موسكو قال وزير الخارجية القطري إن المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان يجب أن تكون مستقلة عن أي تطورات سياسية.

وكشفت مصادر دبلوماسية أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سينقل إلى قادة الحكومة الأفغانية التي شكلتها طالبان، وجهات النظر الدولية حول الوضع في أفغانستان.

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