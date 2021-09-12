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جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب على حدود لبنان عقب الاشتباه بحالة تسلل

جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب على حدود لبنان عقب الاشتباه بحالة تسلل
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مساء الأحد، حالة الاستنفار القصوى قرب الحدود مع لبنان.

العالم - الاحتلال

وقال مراسل العالم ان جيش الاحتلال الاسرائيلي يطلق قنابل مضيئة عل الحدود اللبنانية الفلسطينية بزعم الاشتباه بعمل امني.

وأفادت مصادر إعلام "إسرائيلية"، أن هناك شكوك حول فرار شخص بين الحدود ويجري فحص الأمر.

وأضافت المصادر، أنه في منطقة المطلة لوحظ شخص يقفز من فوق السياج، وهناك إطلاق قنابل مضيئة.

وذكرت إذاعة الجيش، أن شخصاً حاول عبور السياج إلى الأراضي المحتلة قادماً من جهة لبنان لكنه فشل وعاد إلى لبنان - خلال عودته إلى الأراضي اللبنانية تكونت شبهات لدى جنود الاحتلال أنه شخص فر من الأراضي المحتلة إلى لبنان.

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