مجلس وزراء ليبيا يقرر رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الشخصيات

العالم - ليبيا

جاء ذلك في مؤتمر صحافي بشأن القرارات التي توصل لها مجلس الوزراء في اجتماعه السادس، الأحد، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وحول الحكم المحلي، قال حمودة، إن مجلس الوزراء قرر وضع لائحة الضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية، وتحديد النظام الانتخابي بنظام القائمة وتحديد آلياته.

وفيما يتعلق بالجانب الصحي، أوضح حمودة أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية تمكنت من تخفيض متوسط حالات الوفاة بكورونا إلى ما دون 2%.

وتطرق المتحدث باسم الحكومة إلى مبادرة صندوق دعم الزواج التي أطلقها رئيس الوزراء، مبينا أن عدد عقود الزواج التي تم قبولها في برنامج المنحة المالية بلغت 402 حتى الآن.

كما أعلن عن قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز الوطني لإعداد القيادات الشابة، وهو يعنى بإعداد برامج خاصة بالشباب للرفع من كفاءتهم وتطويرها.

وفيما يتعلق بالمشاريع، أفاد حمودة أن مجلس الوزراء قرر منح الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالتعاقد مع ائتلاف الشركات المصرية، وتشكيل لجنة تتابع التعاقد؛ لتنفيذ عدة مشاريع.