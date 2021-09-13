النظام البحريني وخطاب الكراهية

كلام آية الله قاسم سبقته تحذيرات عن وجود مخطط من قبل النظام لخلخلة صفوف المعارضة البحرينية وتمزيقها كما يقول مراقبون.

اساليب النظام لاسقاط كل الرافضين له تتنوع وتتعدد ومنها خطاب الكراهية، الذي يرفع وتيرته النظام حين تدعو الحاجة وحين يكون النبض الشعبي مرتفعاً، فخطاب الكراهية اصبح خطاباً مؤسساتياً، فهو صناعة الاعلام الرسمي واجهزة النظام كافة.

حتى ان حملات الكراهية الالكترونية تديرها حسابات مرتبطة بأجهزة امنية وبمجلس الدفاع الاعلى المكون من العائلة الحاكمة ويرأسه الملك.

يناقش برنامج "حديث البحرين" هذا الموضوع مع ضيفي الحلقة:

من لندن.. الناشط السياسي البحريني جعفر الحسابي

من قم.. نائب امين عام جمعية العمل الاسلامي في البحرين فضيلة الشيخ عبدالله صالح