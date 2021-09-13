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لبنان :إنتهاء الاجتماع الأول للجنة صياغة البيان الوزاري واجتماع ثان غدا

لبنان :إنتهاء الاجتماع الأول للجنة صياغة البيان الوزاري واجتماع ثان غدا
الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

انتهى الاجتماع الأول للجنة ​الوزارية​ المخصّصة لصوغ ​البيان الوزاري​، عصر اليوم الاثنين  ليحُدّد الاجتماع الثاني يوم غد الثلاثاء في ​السرايا الحكومية​.

العالم_لبنان

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، والوزراء التربية عباس الحلبي، والإعلام جورج قرداحي، والعدل هنري خوري، والمالية يوسف خليل، والتنمية الادارية نجلا عساكر، والداخلية بسام مولوي، والطاقة وليد فياض، والثقافة محمد مرتضى، والعمل مصطفى بيرم، والزراعة عباس الحاج حسن، والشؤون الاجتماعية فيكتور حجار، والمهجرين عصام شرف الدين، وأمين عام مجلس الوزراء محمود مكية، ومدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير.

وشكل مجلس الوزراء لبنان في جلسته الأولى اليوم اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري.

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