لبنان :إنتهاء الاجتماع الأول للجنة صياغة البيان الوزاري واجتماع ثان غدا

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وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، والوزراء التربية عباس الحلبي، والإعلام جورج قرداحي، والعدل هنري خوري، والمالية يوسف خليل، والتنمية الادارية نجلا عساكر، والداخلية بسام مولوي، والطاقة وليد فياض، والثقافة محمد مرتضى، والعمل مصطفى بيرم، والزراعة عباس الحاج حسن، والشؤون الاجتماعية فيكتور حجار، والمهجرين عصام شرف الدين، وأمين عام مجلس الوزراء محمود مكية، ومدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير.

وشكل ​مجلس الوزراء ​لبنان في جلسته الأولى اليوم اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري.