الحرائق تتمدد في احراج رحبة وجبرايل وايلات شمال لبنان

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وحسب التقارير الواردة ف تمددت رقعة النار في الاماكن الوعرة ، حيث تتركز بؤرة النار، فلا امكانات لسيارات الاطفاء بلوغها لانعدام وجود طرقات.

وتبين بان الطوافة العسكرية التي حلقت صباحا فوق موقع الحريق، قد غادرت دون ان تتدخل لاطفائه.

وفي هذا السياق،جدد رئيس بلدية رحبة فادي بربر مناشدته قيادة الجيش التدخل وارسال الطوافات بسرعة قبل حلول الليل، للمساندة في إخماد الحريق، ولوضع حد لتجدده مع كل هبة ريح.

وقال: صعوبة الوصول إلى مناطق الحريق تحتم تدخل الطوافات، فلا طريق ولا قدرة عملية لأحد للوصول إلى مواقع عديدة تشكل خطرا حقيقيا في انتشار النار إلى اماكن جديدة.

ووجه بربر شكره للجهود الجبارة التي بذلها ويبذلها الدفاع المدني، وهيئات المجتمع الأهلي، لإطفاء الحريق.