الإمارات تفكر بتغيير العطلة الأسبوعية من الجمعة إلى السبت والأحد

العالم- الامارات

وقالت الصحيفة إن جعل أيام العمل الأسبوعية من الإثنين إلى الجمعة هي جزء من الإصلاحات التي أعلنت عنها الدولة الخليجية في العام الماضي، كرفع الحظر عن بيع الخمور والسماح لغير المتزوجين بالإقامة معا.

وفي صيف العام الحالي سمحت دبي للمطاعم بالعمل أثناء شهر رمضان.

ويعيش في الإمارات عدد كبير من الأجانب. وأدى مقترح تغيير العطلة من الجمعة إلى السبت إلى ردود فعل غاضبة.

وتعتبر الجمعة هي يوم العطلة للمسلمين من أجل الصلاة واجتماع العائلة، وهناك تفكير بأن يعمل موظفو الخدمة المدنية نصف يوم، فيما يتم العاملون في القطاع الخاص يومهم بالكامل.