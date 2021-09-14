سوريا.. وحدات كردية تتهم تركيا باستخدام الغازات السامة ضدها

العالم-سوريا

ونقلت وكالة أنباء "هاوار" عن الوحدات قولها إن "الجيش التركي المحتل ارتكب جريمة حرب فجر يوم 13 سبتمبر، حيث قصف ميدان المقاومة في ورخل بالغازات السامة، وضرب منطقة الدفاع المشروع (ميديا) بالأوبيس والمروحيات والطائرات الحربية"، بحسب الوكالة.

وأضافت أن "المروحيات التركية حلقت فوق مناطق مروانوس الكتيبة العربية، التلة البيضاء والتلة الحمراء وتلة أليمان في آفاشين ليل 12 سبتمبر".

وتابعت أن "جنود الاحتلال التركي قصفوا قرية بانك وميدان بيربل في حفتانين بقذائف الأوبيس يوم 11 سبتمبر، في تمام الساعة 22:45 (حسب التوقيت المحلي)"، وفق ما ذكرت "هاوار".

وأشارت إلى أن "الطائرات الحربية التركية قصفت تلة دشتان في منطقة سنين في خاكورك يوم 12 سبتمبر الساعة 23:00".