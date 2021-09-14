أمريكا تسرق دفعة جديدة من النفط السوري الى العراق

العالم-سوريا

وذكرت مصادر محلية من ريف اليعربية بريف الحسكة الشمالي الشرقي لمراسلة سانا أن رتلاً مؤلفاً من 70 آلية بينها صهاريج محملة بالنفط المسروق من الجزيرة السورية وناقلات على متنها عدة مدافع وسيارات عسكرية وعدد من السيارات العسكرية “همر” تابعة لقوات الاحتلال غادرت الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى قواعد الاحتلال في شمال العراق.

وفي السياق ذاته ذكرت مصادر محلية من ريف تل حميس أن حوامات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي نقلت عدداً من جنود الاحتلال واتجهت بهم إلى الأراضي العراقية.

وكانت قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت أمس رتلاً مؤلفاً من 45 آلية من ناقلات محملة بصناديق كبيرة مغلفة وبرادات وشاحنات وعدد من الصهاريج دخل عبر معبر الوليد غير الشرعي واتجه إلى مطار خراب الجير بمنطقة المالكية بريف الحسكة الشمالي.