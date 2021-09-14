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أمريكا تسرق دفعة جديدة من النفط السوري الى العراق

أمريكا تسرق دفعة جديدة من النفط السوري الى العراق
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً من الصهاريج المحملة بالنفط المسروق من الجزيرة السورية وآليات محملة بمعدات عسكرية عبر معبر الوليد غير الشرعي بريف الحسكة إلى الأراضي العراقية.

العالم-سوريا

وذكرت مصادر محلية من ريف اليعربية بريف الحسكة الشمالي الشرقي لمراسلة سانا أن رتلاً مؤلفاً من 70 آلية بينها صهاريج محملة بالنفط المسروق من الجزيرة السورية وناقلات على متنها عدة مدافع وسيارات عسكرية وعدد من السيارات العسكرية “همر” تابعة لقوات الاحتلال غادرت الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى قواعد الاحتلال في شمال العراق.

وفي السياق ذاته ذكرت مصادر محلية من ريف تل حميس أن حوامات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي نقلت عدداً من جنود الاحتلال واتجهت بهم إلى الأراضي العراقية.

وكانت قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت أمس رتلاً مؤلفاً من 45 آلية من ناقلات محملة بصناديق كبيرة مغلفة وبرادات وشاحنات وعدد من الصهاريج دخل عبر معبر الوليد غير الشرعي واتجه إلى مطار خراب الجير بمنطقة المالكية بريف الحسكة الشمالي.

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