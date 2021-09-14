السيسي: تفاهم مصري 'إسرائيلي' حول قضية سد النهضة

العالم- مصر

وجاء ذلك في مقطع فيديو مسجل ومجتزأ من اللقاء نشره المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام عصام راضي.

وكانت مصادر دبلوماسية مصرية كشفت الشهر الماضي حسب "العربي الجديد" بأن الاتصالات المتقدمة أخيراً مع كيان الاحتلال الإسرائيلي على الصعيدين الاستخباراتي والدبلوماسي شهدت تباحثاً حول إحياء دور وساطة قد تلعبه تل ابيب في قضية سد النهضة، بتنسيق مع الولايات المتحدة، على أن تظهر ثمار هذا الدور قبل الاقتراب من موعد الملء الثالث للسد الصيف المقبل، وبالتوازي مع تطور العلاقات بين كيان الاحتلال وإثيوبيا في ملفات الاستثمار والتعاون الأمني.

وأضافت المصادر أن واشنطن تدعم تدخل بينت للتقريب بين وجهات النظر المصرية السودانية الإثيوبية في القضية، من واقع أنها مقبولة للتعامل مع أديس أبابا أكثر من البيت الأبيض في ظل التوتر القائم على خلفية النزاع الأهلي الداخلي وحرب تغراي، وفي الوقت نفسه فإن واشنطن حريصة على عدم تجدد أزمة السد خلال الصيف المقبل ومنع احتمالات تطورها لنزاع عسكري بأي صورة.

وذكرت المصادر أنه سبق وعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو التدخل في القضية لكن السيسي لم يأخذ هذه العروض على محمل الجد، نظراً للشروط التي كان يتوقع أن يمليها نتنياهو أو يستخدم علاقاته بواشنطن ودول خليجية لفرضها على مصر، فضلاً عن إيمان الأجهزة السيادية المصرية بأن دولة الاحتلال ضالعة في مخطط إنشاء سد النهضة منذ عهد رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق الراحل ملس زناوي وأن الهدف النهائي منه هز مكانة مصر الإقليمية والتحكم في مصيرها مستقبلاً.

لكن المقاربة الجديدة المدعومة من إدارة الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن، لا تبلغ حد الوصول إلى حل نهائي للقضية، بل مساهمة محدودة بوساطة مؤقتة لإحياء المفاوضات، ولا تشمل المشاركة في وساطة ملزمة وفقاً للمادة العاشرة من اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس/آذار 2015.