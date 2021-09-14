إتفاق نهائي مع العراق على إيفاد 60 ألف زائر إيراني لمراسم الأربعين

العالم - إيران

وقال ذوالفقاري في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في وزارة الداخلية: فيما يتعلق بآخر القرارات المتعلقة بمراسم الأربعين كانت لنا خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى إيران لقاءات بالتعاون مع وزير الخارجية حيث تم طرح قضايا لم يكن قد تم الاتفاق النهائي بشأنها، ويوم أمس أوفدنا فريقا إلى بغداد وتم التوصل اليوم إلى اتفاق قبل ساعات.

وأضاف أنه: تم في النهاية تحديد عدد الزوار الإيرانيين بـ60 ألفا وكان شرط البلدين للإيفاد إلى مراسم الأربعين هو تلقي جرعتين من لقاح كورونا، إضافة إلى شرط إضافي للعراق وهو اصطحاب نتيجة اختبار .pcr

وتابع مساعد وزير الداخلية الإيرانية: لا حاجة للاختبار حين الحصول على تأشيرة الدخول لكنه مطلوب من الشخص في المطارات الإيرانية حين التوجه إلى العراق على أن لا تكون فترة الاختبار قد تجاوزت 72 ساعة.

وأوضح ذوالفقاري أنه تقرر أن تقوم وزارة الصحة الإيرانية بإجراء اختبار PCR بصورة مجانية ولو كان اختبار الشخص الزائر حين العودة من العراق إيجابيا فإنه يخضع للحجر الصحي.

وصرح مساعد وزير الداخلية بأنه لم يتم الاتفاق مع العراق على توجه الزوار عن طريق الحدود البرية ولكن بغية خفض النفقات فبإمكان الزوار العودة برا عن طريق حدود مهران.

وأكد بأن مرور رعايا الدول الأخرى عبر إيران للتوجه إلى العراق للمشاركة في زيارة الأربعين ممنوع وغير متاح لهم.