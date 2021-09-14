تركيا تضيق الخناق على اللاجئين السوريين من اجل اعادتهم لبلادهم

العالم- مراسلون

التعويل السوري على الحكومة التركية للوقوف بوجه قرارات السلطات المحلية صُدم بتصريحات وزير الخارحية التركي المتعلقة بمساع تركية ومحادثات تجريها حكومته مع مفوضية الامم المتحدة بشأن عودة اللاجئين الى الاراضي السورية.

وفي وقت تعارض المفوضية الأممية الإعادة القسرية للاجئين، تُقِر المفوضية اجراءها مفاوضات سابقة مع تركيا بشأن السماح بالعودة الطوعية للاجئين إلى سوريا وهو ما دفع مراقبون الى الحديث عن احتمالية ازمة بين تركيا والمفوضية الاممية في حال أُتخذت اجراءات اجبارية.

وافاد مراسل العالم نضال برعي في اسطنبول بأن المحادثات بشأن عودة اللاجئين السوريين وتهديدات السلطات المحلية بترحيلهم تزيد من حالة القلق التي يعيشها اللاجئون هنا في وقت يتم تحميلهم المسؤولية عن كثير من الازمات التي تعيشها البلاد رغم جميع المساعدات الدولية التي تتلقاها تركيا لاستيعابهم.