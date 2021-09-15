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في الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق العار...

بلينكن يعقد اجتماعا مع نظرائه الصهيوني والإماراتي والبحريني والمغربي قريبا

بلينكن يعقد اجتماعا مع نظرائه الصهيوني والإماراتي والبحريني والمغربي قريبا
الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

يعقد وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن يوم الجمعة اجتماعا عبر الفيديو مع الكيان الصهيوني والإمارات والبحرين والمغرب في الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق التطبيع.

العالم-الامريكيتان

أعلنت الولايات المتّحدة أنّ وزير خارجيتها أنتوني بلينكن سيعقد الجمعة اجتماعاً عبر الفيديو مع نظرائه الصهيوني والإماراتي والبحريني والمغربي “للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاقات أبراهام بين الدول العربية الثلاث وإسرائيل"، معربة عن أملها بأن تمثّل هذا الاتفاقات خطوة نحو "سلام تفاوضي بين إسرائيل والفلسطينيين".

وطبعت الإمارات والبحرين والسودان والمغرب علاقاتها مع كيان الاحتلال الاسرائيلي مما أثار موجة من الاستنكار والتنديد بالخطوة بين الشعوب الاسلامية والعربية وكذلك بين الدول المستقلة و الحرة في العالم العربي والاسلامي حيث اعتبرته طعنا في ظهر القضية الفلسطينية.

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