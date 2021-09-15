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الداخلية العراقية تحسم حظر التجوال في يوم الانتخابات

الداخلية العراقية تحسم حظر التجوال في يوم الانتخابات
الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

حسمت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، موضوعة فرض حظر التجوال في يوم الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في 10 تشرين الاول المقبل.

العالم-العراق

وقال مدير العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، في تصريح متلفز انه:"لن يكون هنالك حظراً للتجوال او قطوعات في يوم الانتخابات وستكون هنالك حرية لتنقل المواطنين".

وامد معن :"اكتمال كافة الاستعدادات والاجراءات والخطط الكفيلة لحماية مراكزو الاقتراع وكل مايتعلق بأمن الانتخابات".

وقال مدير العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية، ان القوات الأمنية ستدخل حالة الإنذار في العملية الانتخابية وستكون بمستوى المسؤولية".

وكان معن قد اكد مشاركة عدة لجان أمنية شاركت في الإجراءات الأمنية الخاصة في الانتخابات المقبلة، وامتلاك القدرة بالتعامل مع جميع الخروقات المتوقعة مهما كان حجمها.

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