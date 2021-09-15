رئيس المجلس الرئاسي الليبي يزور قطر

العالم - قطر

وبحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية، كان في استقباله والوفد المرافق، لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان المريخي.



والاثنين، أوردت الوكالة ذاتها أن المنفي سيلتقي، الأربعاء، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، «لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها».



وفي أيار الماضي، زار وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن، العاصمة الليبية طرابلس، لدعم السلطة السياسية الجديدة في البلاد، ودعا إلى منع التدخلات الأجنبية.



ومطلع تموز الماضي، أجرى المنفي اتصالاً هاتفياً بأمير قطر تناول العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في ليبيا.