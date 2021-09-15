مسؤول عراقي يحدد موقع الضربات الجوية على حدود سوريا

العالم-العراق

وقال أحمد المحلاوي وفق ما افادت وكالة شفق نيوز؛ إن "طائرات مسيرة استهدف القوات المتواجدة في الجانب السوري، ولم تتسبب بأي ضرر في الجانب العراقي".

من جانبه قال مدير شرطة قضاء القائم، محمد صالح، "لم تتسبب الطائرات المسيرة التي استهدفت القوات المتواجدة في الجانب السوري، أي ضرر في الجانب العراقي".

وأكد أنه "تم التواصل مع كافة القطاعات الأمنية المتواجدة على الشريط الحدودي مع سوريا، وتم التأكد من عدم حدوث أي ضرر في الجانب العراقي".

وكان مصدر أمني قد افاد في وقت سابق من يوم الثلاثاء، باستهداف قوات الحشد الشعبي بضربات جوية مجهولة المصدر على حدود العراق وسوريا.

وقال المصدر، إن "أربع ضربات جوية مجهولة المصدر، استهدفت قوات الحشد الشعبي على حدود العراق وسوريا في منطقة القائم بالأنبار التي يقابلها البوكمال من الجانب السوري".

وأضاف المصدر أن القصف أسفر عن تدمير 3 مركبات للحشد الشعبي دون خسائر بشرية، وفق معلومات أولية.

وتنتشر قوات الحشد الشعبي في المنطقة الحدودية مع سوريا بمحافظة الأنبار لتأمين الشريط الحدودي من التنظيمات الارهابية، وسبق للطائرات الأمريكية أن قصفت قوات الحشد في تلك المناطق على حدود البلدين.